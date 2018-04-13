Ремонт БДК «Ямал» идет в соответствии с графиком

Авария случилась утром 30 декабря прошлого года во время прохождении пролива Карпатос в десяти милях южнее греческого острова Родос. Сухогруз «Орка-2» под флагом Сьерра-Леоне, нарушая международные правила предупреждения столкновений судов в море, следуя параллельным курсом и совершая обгон российского корабля по левому борту, не удостоверившись, что обгон был завершен, резко поменял направление движения вправо и столкнулся с БДК «Ямал». В результате инцидента пострадавших нет. Суда остались на ходу и продолжили двигаться в пункты назначения.

Отметим, что российский корабль активно участвовал в так называемом сирийском экспрессе: занимался перевозкой воинских грузов для проведения операции по разгрому террористических группировок в САР. На момент столкновения он возвращался из Сирии после доставки боеприпасов для авиации РФ на базе Хмеймим.

Как сообщает еженедельник «Красная звезда», после оценки повреждений и составления плана работ на Севастопольском морском заводе имени Серго Орджоникидзе («Севморзавод») начали ремонтировать нижнюю часть корпуса большого десантного корабля. После успешной реализации первого этапа судно выполнило переход на другое предприятие для завершения ремонта.

Теперь на керченском заводе «Залив» предстоят специальные работы по восстановлению верхней надстройки корабля, которая выполнена из алюминиево-магниевого сплава. Рассматривается возможность и косметического ремонта жилых помещений для экипажа.

Однако, как говорится, нет худа без добра. Предприятия выполняют работы для обеспечения обороноспособности страны, в частности государственные контракты по ремонту военных кораблей и судов, а также работают по гражданской морской тематике. Тем не менее их экономические позиции сейчас нельзя назвать идеальными, и дополнительный заказ не лишний, это хорошая поддержка со стороны оборонного ведомства.

Отметим, что в начале марта этого года «Севморзавод» перешел в государственную собственность, что поможет скорейшей интеграции предприятия в российский ОПК и модернизации его производственных площадей.

Другое знаковое событие в большей степени коснулось экипажа БДК «Ямал». Судно посетила шефская делегация из ЯНАО, возглавляемая замгубернатора округа Александром Мажаровым. Представители ЯНАО встретились с матросами-ямальцами, вручили отличившимся землякам грамоты и подарки. Глава штаба Черноморского флота контр-адмирал Виктор Лиина провел встречу с Александром Мажаровым, который поблагодарил руководство Черноморского флота и Южного военного округа за внимание к подшефному кораблю.

Напомним, БДК «Ямал» получил свое новое название 16 лет назад, когда попал «под крыло» руководства ЯНАО. За этот период около 200 военно¬служащих по призыву из региона прошли военную службу на этом корабле и в воинских частях Черноморского флота.