Инфракрасная экскурсия: NASA с необычной стороны показало Юпитер

В NASA показали 3D-анимацию Юпитера, на которой обозначена система циклонов на северном полюсе планеты.

Экспертам удалось создать видео с помощью изображений, которые были получены благодаря камере JIRAM.

Уточняется, на борту автоматической межпланетной станции Juno находился инфракрасный радар.

Благодаря анимации появилась возможность исследовать различные слои атмосферы Юпитера, причем на видео заметны центральный циклон и восемь окружающих его вихрей.

Кроме того, специалистам удалось также определить температуру обычного слоя – красный цвет обозначает холодные участки планеты до -83°C, а желтыми отмечены участки теплее – до -13°С, сообщается на сайте NASA.

Ранее NASA опубликовало фото бури на Юпитере.