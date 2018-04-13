Здание «Киевгорстроя» в Печерском районе Киева обстреляли из гранатомета

В Печерском районе Киева ночью в пятницу произошел обстрел здания, в котором расположена строительная компания «Киевгорстрой» из ручного гранатомета. Попадание снаряда пришлось на отдел продаж компании.

Также пострадал фасад расположенного рядом ресторана «Хмели-Сунели», передает Hromadske.

Недалеко от здания был найден пустой тубус гранатомета с предусмотрительно спиленными серийными номерами.

Между тем, ранее сообщалось об обстреле ресторана на улице Владимирской в Киеве из гранатомета. После обстрела возник пожар, в результате которого выгорело около 50-ти кв. м ресторана.