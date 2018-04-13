С места крушения Ми-8 в Хабаровске вывозят обломки для исследования
В этом принимает участие Межгосударственный авиационный комитет.
Фото: МЧС России
Представитель авиакомпании «Восток», которой принадлежал потерпевший крушение Ми-8, рассказал, что с места трагедии в Хабаровске вывозят обломки вертолета.
«Фрагменты вывозят с места крушения на территорию авиакомпании, их складируют в отведенном для этого месте, под укрытием. Дальнейшие действия с фрагментами будут определять председатель комиссии по расследованию — представитель Межгосударственного авиационного комитета», — передают слова представителя авиакомпании РИА Новости.
Напомним, ранее сообщалось о падении вертолета Ми-8 на пустыре в районе жилых улиц в Хабаровске. На борту были шесть человек, все они погибли. Возбуждено уголовное дело.