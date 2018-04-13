Побережье Байкала покрылось опасной водорослью

Прибрежная зона озера Байкал почти на 60% покрылось опасной водорослью – спирогирой. При этом загрязнение приобретает катастрофические масштабы.

Как рассказали специалисты центра «Антистихия», ранее такая водоросль в озере почти не встречалась.

«Загрязнение прибрежной зоны Байкала приняло катастрофические масштабы. Около 60% побережья озера покрыто спирогирой — водорослью, характерной для теплых, стоячих водоемов, ранее в Байкале почти не встречавшейся», - цитирует сообщение РИА Новости.

Вместе с тем специалисты подчеркивают, что, согласно информации Лимнологического института Сибирского отделения академии наук РФ, особую опасность для экосистемы Байкала представляет процесс так называемой «скрытой эвтрофикации» мелководных и заплесковых зон, то есть ухудшения качества воды в связи с насыщением водоема биогенными элементами. Уточняется, что в первую очередь речь идет об азоте и фосфоре.

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