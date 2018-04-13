Май побьет температурный рекорд прошлого года

В Гидрометцентре рассказали о том, чего ждать от приближающейся майской погоды. Температура в этом месяце будет выше нормы, но нельзя исключать похолоданий до отрицательных температур.

«По предварительным оценкам, которые будут постоянно корректироваться, мы оцениваем, что май ожидается около и выше нормы на европейской территории России. Он будет существенно теплее, чем в прошлом году, но похолодания с понижением температуры до отрицательной температуры в мае прогнозируются», — передает слова главы Гидрометцентра Романа Вильфанда ТАСС.

Устойчивости положительных температур москвичам придется подождать не менее месяца.

Между тем, ранее синоптики рассказали, когда ждать прихода весны.