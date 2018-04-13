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Российская военная полиция вернула мирную жизнь в Восточную Гуту

Егор Левин
05:00 13.04.2018
После почти шестилетнего гнета террористов, в освобожденные города возвращаются мирные жители.

На улицах сирийской Думы в Восточной Гуте появился российский триколор. Военная полиция едет по еще совсем недавно подконтрольным боевикам улицам. Мирные жители радостно встречают колонну, которая тем временем достигает заданной точки — места расположения поста российской военной полиции.

Бойцы выставляют блокпосты в самых важных точках города. Теперь они обеспечивают безопасность и правопорядок в период перехода города под контроль САР. С приходом военнослужащих из России и Сирии в Думу возвращается законная власть.

После почти 6-ти лет власти террористов, в Думе начинается новая жизнь. Местные жители радуются тому, что смогут вновь спокойно работать, вернуться к привычной жизни. И благодарят за это российскую военную полицию.

Дума — последний город во всей Восточной Гуте, который только готовится вернуться обратно к мирной жизни. Другие районы уже разминированы и восстанавливаются. В первую очередь подлежат ремонту больницы и поликлиники, которые впервые за долгое время снова начали принимать пациентов.

Новости о вновь открывающихся больницах, школах, магазинах быстро разлетаются по всей стране. В освобожденные города начинают возвращаться семьи, бежавшие от войны.

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