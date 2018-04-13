Создатель «Новичка» назвал «идиотизмом» отравление Скрипалей этим веществом

Химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей нервно-паралитического вещества «Новичок», отреагировал на доклад специалистов Организации по запрещению химического оружия по расследованию инцидента в Солсбери.

По словам Мирзаянова, у «Новичка» имеется весьма существенный недостаток – вещество обладает высокой гидроуязвимостью, или другими словами является неустойчивым соединением. Для устойчивости «Новичку» необходимо отсутствие влажности. При этом химик отметил, что во время отравления Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери стоял туман.

«В условиях влажности применять это вещество мог только идиот», - прокомментировал он в интервью «Коммерсант FM».

Ранее ОЗХО засекретила название и состав химического вещества, которым отравились Скрипали.