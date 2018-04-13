Россия напомнила Помпео о вмешательстве США в дела других стран

В посольстве России в США отреагировали на сообщение кандидата на должность госсекретаря Майка Помпео о якобы «вмешательстве РФ» в выборы США.

В ведомстве отметили, что подобными делами российская сторона не занимается, а вот у США навыки во вмешательстве в политику других стран имеются.

«В этой связи хотели бы еще раз заявить, что Россия не занимается сменами режимов, вмешательством во внутренние дела других государств, постановочными "революциями". Подобные технологии в совершенстве освоили США, накопившие в данной сфере богатый опыт. Список их "заслуг" и примеров "плохого поведения" по всему миру впечатляет», - сообщает ведомство в Facebook.

В публикации также приведены архивные данные США и свидетельства бывших сотрудников американских ведомств, которые подтверждают подобные операции, проводимые Вашингтоном во многих странах. Так, согласно документам, США вмешивались в выборы в 45 странах почти 80 раз.

Ранее Помпео во время выступления в комитете по иностранным делам Сената неоднократно обвинял Россию якобы «во вмешательстве» в американские выборы. При этом РФ неоднократно опровергала такие обвинения.