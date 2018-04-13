Ложные позиции и новые окопы: боец ДНР рассказал о подготовке к возможной атаке ВСУ

Разведка ЛНР и ДНР получили данные о пополнении ВСУ подразделениями «солдат удачи» и тяжелой техникой. Ожидается, что военнослужащие Украины готовят массированное наступление на народные республики.

Боец ополчения с позывным «Политик» рассказал об обстановке на местах боевых действий и о том, как ведут себя стороны конфликта.

По его словам, бойцы ВСУ занимаются подготовкой своих позиций, не переставая при этом постоянно обстреливать город и позиции ополченцев из различных пулеметов и минометов.

Ответ «Политика» на вопрос о том, были за последнее время или нет хотя бы сутки без стрельбы, оказался отрицательным. Что только подтверждает наступательный настрой ВСУ.

«Нет, такого не было. Несмотря не перемирие, они стреляют каждый день».

Однако, он также отметил, что последнее перемирие повлияло на количество обстрелов. Их стало чуть меньше, но в целом стрельба не прекратилась.

Также ополченец ответил на вопрос о том, что бойцы народных республик предпринимают для защиты от огня противника.

«Мы строим ложные позиции, копаем новые окопы, укрепляем блиндажи. В этом нам помогают жители города. Стараемся укрепить все своими силами», — ответил «Политик».

По его словам, также каждую неделю проходят боевые и санитарные подготовки, наблюдение. Происходит полноценная подготовка к возможному массированному удару Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее на Youtube появилось видео, на котором демонстрируется сооружение понтонной переправы через Северный Донец. Сюжет сообщает, что понтонные переправы сооружаются для нужд так называемой АТО. Донецкие ополченцы резонно замечают, что по таким мостам вполне смогут передвигаться танки и военная техника.