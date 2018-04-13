Названа дата заседания Совбеза ООН по запросу России

Открытое заседание Совета Безопасности Организации Объединенных Наций по обсуждению ситуации в Сирии состоится уже в эту пятницу в 10:00 (17:00 по московскому времени).

«Тринадцатого апреля состоится запрошенное Россией открытое заседание Совета Безопасности ООН по теме "Угрозы международному миру и безопасности: положение на Ближнем Востоке". В 10 утра», - рассказали в постпредстве РФ при ООН.

Ранее российская сторона запросила проведение встречи с участием генерального секретаря всемирной организации.

Совбез ООН провел в четверг закрытые консультации по Сирии. Инициатором встречи выступила Боливия. Как отметил постпред РФ при ООН Василий Небензя, количества прошедших консультаций было «недостаточно». Он также заявил, что угроза применения силы в Сирии является нарушением устава ООН.