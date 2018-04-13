США и Великобритания договорились о тесном сотрудничестве по Сирии

Президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. Они обсудили ситуацию в Сирии.

Как сообщает Reuters, в результате беседы политики пришли к выводу о тесном сотрудничестве над «международным ответом» на якобы применение химического оружия в Сирии.

Уточняется, что Трамп и Мэй подчеркнули важность предотвращения случаев, которые могут произойти в дальнейшем с использованием химоружия.

Это уже не первый телефонный разговор двух сторон – во вторник политики также обсуждали ситуацию в Сирии.

Ранее итальянский премьер Паоло Джентилони заявил, что Италия не будет принимать участие в возможной военной компании против сирийского правительства, которая может начаться из-за якобы случившейся в Сирии химической атаки. В Минобороны РФ опровергли фейк западных СМИ о применении химоружия в Сирии.