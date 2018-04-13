Ученые раскрыли причину алкогольной зависимости

Группа ученых из Эксетерского университета в Великобритании провели исследование, в ходе которого обнаружили ген FGF21, из-за которого происходит скачок артериального давление, а также потребность в повышенном потреблении сахара и алкоголя.

При этом исследователи установили, что такой ген напрямую связан с уменьшением жировых отложений в теле человека. Статья была опубликована в журнале Cell Reports.

Обнаруженный гормон выделяется печенью. Он отвечает за высокую чувствительность к инсулину. При нормальном функционировании гормон стимулирует поглощение глюкозы жировыми клетками, в связи с чем происходит снижение уровня сахара в крови.

Вместе с тем, ген оказывает влияние на гипоталамус в мозге – а это, в свою очередь, уменьшает желание употреблять алкоголь и сахар. Если уровень гормона повышен, то у людей наблюдается болезнь печени или ожирение.

Определенные мутации в гене вызывают склонность к употреблению алкогольных продуктов, а также продуктов с высоким содержанием сахара. Более того, такие мутации становятся причиной повышенного артериального давления.

В исследовании приняли участие 500 человек. У 45% из них была обнаружена мутация гена. Однако, несмотря на желание употреблять алкоголь и сладкое, такие люди имели низкую жировую массу.

Ученые выразили надежду, что дальнейшее изучение этой темы позволит объяснить эффективность лекарств, направленных на тот или иной ген.

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