Никакой Минск не остановит, если они пойдут в наступление: боец ДНР о возможной атаке ВСУ

Боец ДНР с позывным «Кипиш» рассказал об обстановке в украинском поселке Докучаевск. По его словам, ситуация остается стабильно-напряженной, однако бойцы ДНР готовы к возможному наступлению ВСУ.

«Мы готовы к любым атакам противника, к провокациям», - рассказал он.

По его словам, бойцы ВСУ не соблюдали ни Пасхальное, ни Минское соглашения.

«Каждый день как наступает темнота, они начинают работать – 120-й, 82-й миномет, РПГ перекрутками работает и вчера были пару выстрелов из танка», - рассказал «Кипиш».

Он также отметил, что осколком был ранен один мирный житель.

«Мы окопались, новые позиции приготовили, укрепили блиндажи. У них настроение – наступление. Мы готовы, рады их видеть. Земля наша – будем стоять, работать до последнего. Никакой Минск не остановит, если они пойдут в наступление», - поделился «Кипиш».

Ранее сообщалось, что, по данным разведки ЛНР и ДНР, личный состав ВСУ пополнен подразделениями «солдат удачи» и тяжелой техникой. Военные аналитики Донбасса считают, что ВСУ готовит весной уже этого года массированное наступление на народные республики.