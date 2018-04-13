Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Перерождение музея отечественной космонавтики: кадры реставрации павильона «Космос» на ВДНХ

Егор Левин
01:33 13.04.2018
На впечатляющем видео показан весь процесс возрождения выставочного павильона.

Российский дипломат, доктор технических и философских наук, Дмитрий Рогозин поделился на своей странице в соцсети Facebook впечатляющим видео о реставрации павильона «Космос» на ВДНХ. На кадрах запечатлен весь процесс с самого начала. Видео показывает, как экспонаты привозили на территорию ВДНХ, как устанавливали и расставляли по своим местам. Ролик отображает весь процесс создания новой и современной экспозиции, посвященной необъятному космосу, от начала до конца.

Напомним, 12 апреля открылся обновленный после реставрации павильон «Космос» на ВДНХ. Внутри него посетители выставки могут увидеть множество экспонатов летательной и космической техники, некоторые из которых создали специально для экспозиции, а также интерактивные экспонаты, к примеру, тренажерами с имитацией кабины космического корабля. Уникальный экспонат — «Космическая сфера» диаметров 16 метров в подкупольном пространстве, демонстрирующая поверхность Солнца и планет Солнечной системы. Об этом сообщают РИА Новости.

Между тем, в Международный день космонавтики, 12-го апреля, состоялся Гагаринский урок. В этом году он затронул темы сразу трех важных юбилейных дат: 55 лет полету в космос Валентины Терешковой, 20 лет нахождения МКС на орбите Земли и 30 лет программе «Буран».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДРУГИХ СМИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Российский космонавт рассказал о появлении ГАИ на орбите
Дата12.04.2018, 18:27
Российский космонавт рассказал о появлении ГАИ на орбите
Лучшие минометные расчеты ЮВО сразились за победу в конкурсе «Мастера артиллерийского огня-2018» в Ставропольском крае
Дата13.04.2018, 00:01
Лучшие минометные расчеты ЮВО сразились за победу в конкурсе «Мастера артиллерийского огня-2018» в Ставропольском крае
Знарок сложил полномочия главного тренера хоккейной сборной России
Дата12.04.2018, 15:59
Знарок сложил полномочия главного тренера хоккейной сборной России
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Дата30.03.2018, 07:20
Сквозь стену огня: тренировка саперов-штурмовиков
Минобороны планирует заменить все самолеты военно-транспортной авиации
Дата11.04.2018, 14:21
Минобороны планирует заменить все самолеты военно-транспортной авиации
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
Дата07.04.2018, 11:11
К параду Победы восстановят затонувший американский танк, поднятый со дна Баренцева моря
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Дата26.02.2018, 09:19
СМИ выяснили, сколько Пентагон тратит на «умеренную оппозицию» в Сирии
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Год экологии
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2017»
Форум «Армия-2017»
Финансовая грамотность
Финансовая грамотность
Выбор редакции
Выбор редакции
00:29 В стране и мире
В МИД РФ прокомментировали идею исключения России из СБ ООН
20:44 В стране и мире
Видео
Россия рассматривает все варианты действий США в Сирии - Небензя
18:32 В стране и мире
Украинские военные строят понтонные переправы в Донбасс
17:25 В стране и мире
Видео
Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус с 40 детьми
14:11 В стране и мире
Видео
В ОЗХО сообщили о результатах своего расследования по «делу Скрипаля»
События дня
События дня
«дело Скрипаля»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
ЧМ-2018 по футболу
Популярное
Популярное
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
Истребитель ВВС Франции случайно разбомбил завод
В Сети представили новый облик «Оки»
В Сети представили новый облик «Оки»
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Мужчина «воскрес» после 18-часовой остановки сердца
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео Видео
Стадо буйволов устроило схватку с прайдом львов: видео
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
СМИ: партизаны в Сирии нанесли ракетный удар по американской базе
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю Видео
На Google Earth нашли таинственную подводную стену, опоясывающую Землю
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Додонов М.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.