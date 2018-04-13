Перерождение музея отечественной космонавтики: кадры реставрации павильона «Космос» на ВДНХ

Российский дипломат, доктор технических и философских наук, Дмитрий Рогозин поделился на своей странице в соцсети Facebook впечатляющим видео о реставрации павильона «Космос» на ВДНХ. На кадрах запечатлен весь процесс с самого начала. Видео показывает, как экспонаты привозили на территорию ВДНХ, как устанавливали и расставляли по своим местам. Ролик отображает весь процесс создания новой и современной экспозиции, посвященной необъятному космосу, от начала до конца.

Напомним, 12 апреля открылся обновленный после реставрации павильон «Космос» на ВДНХ. Внутри него посетители выставки могут увидеть множество экспонатов летательной и космической техники, некоторые из которых создали специально для экспозиции, а также интерактивные экспонаты, к примеру, тренажерами с имитацией кабины космического корабля. Уникальный экспонат — «Космическая сфера» диаметров 16 метров в подкупольном пространстве, демонстрирующая поверхность Солнца и планет Солнечной системы. Об этом сообщают РИА Новости.

Между тем, в Международный день космонавтики, 12-го апреля, состоялся Гагаринский урок. В этом году он затронул темы сразу трех важных юбилейных дат: 55 лет полету в космос Валентины Терешковой, 20 лет нахождения МКС на орбите Земли и 30 лет программе «Буран».