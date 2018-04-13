Трамп изучает разведданные для принятия решения по Сирии

Глава США Дональд Трамп все еще размышляет относительно реакции Вашингтона на предполагаемую «химическую атаку» в Сирии. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Президент Трамп только закончил встречу с членами Совета национальной безопасности по ситуации в Сирии. Никаких окончательных решений не сделано. Мы продолжаем изучать данные разведки и взаимодействуем с нашими партнерами», - цитирует ее слова РИА Новости.

Вместе с тем она отметила, что позднее планируется беседа Трампа с главой Франции Эммануэлем Макроном, а также с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.

Ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис сообщил, что в ведомстве намерены предоставить Трампу различные варианты военных действий в Сирии в том случае, если он сочтет необходимым их проведение.

Вместе с тем постпред России при ООН Василий Небензя назвал главным приоритетом не допустить угрозу войны в Сирии.