Машина времени: владельцы ретроавтомобилей открывают новый сезон

Коллекционер ретро-автомобилей Андрей Паньковский готовится к открытию нового сезона. Для поездки на роскошном кабриолете нужна теплая погода и сухая дорога. Каждый раз, выезжая из гаража, он сразу нарушает правила - например, потому, что ездит не пристегнутым, поскольку в этой шикарной машине 70-х годов просто нет ремней безопасности и в то время они не были предусмотрены.

«Все владельцы машин ездят на этих машинах крайне аккуратно и крайне осторожно. Потому что мы понимаем, что наши машины не могут резко повернуть, затормозить. Участники движения всегда должны понимать, что едет не просто там автомобиль, а едет автомобиль с какими-то иными техническими характеристиками», - рассказал Паньковский.

Таким отличием, как рассуждает Паньковский, мог бы стать государственный номер с особым обозначением. Предложение поддерживают в Росстандарте. Сотрудники говорят о том, что создание ГОСТа для раритетных авто давно назрело, как и формирование специальных комиссий для оценки аутентичности машин.

«Что позволит уже безболезненно такие автомобили признавать как классические, на которые не распространяется действие технического регламента. Тем самым, устраняются все барьеры для дальнейшей их эксплуатации в качестве раритетных», - сообщил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов.

Паньковский не сомневается в том, что несколько десятков моделей, которые находятся в гараже, будут признаны раритетными. У автомобилей все запчасти родные, а состояние оценивается как идеальное. Каждый автомобиль, включая те, что сошли с конвейера почти столетие назад, находятся на ходу. За рулем этих винтажных машин коллекционер даже принимает участие в гонках.

Необычно видеть новые номера на автомобилях 30-х годов. Такие модели современный техосмотр не пройдут, поскольку тормоза у них барабанные, а дворников вообще нет. Единственным плюсом можно считать сразу два запасных колеса.

По мнению некоторых коллекционеров ретроавтомобилей, комиссии лишь усложнят процесс регистрации винтажных моделей, а под определенный ГОСТ подвести все олдтаймеры невозможно.

«Если автомобиль ввозится сюда под реставрацию, он уже не соответствует, он уже не полностью корректный. Могут быть другие бампера, не знаю, переделанный салон и так далее. И наша задача, как коллекционеров, их доводить до заводского состояния. Если возникнут некие препятствия для ввоза машин, это будет большая проблема!» - рассказал владелец фирмы по продаже и реставрации ретроавтомобилей Глеб Рачко.

В Росстандарте с принятием окончательного решения пока не торопятся. Сначала необходимо выслушать все мнения насчет введения ГОСТа, а уже потом приступить к его разработке.