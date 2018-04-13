Италия отказалась от участия в возможной военной акции против сирийского Дамаска

Итальянский премьер Паоло Джентилони заявил, что Италия не будет принимать участие в возможной военной компании против сирийского правительства, которая может начаться из-за якобы прошедшей в Сирии химической атаки.

Джентилони отметил, что правильного и стабильного решения по ситуации в Сирии можно достигнуть только мирным путем. При этом премьер упомянул, что заключенные ранее соглашения не позволят Италии не оказать логистическую поддержку союзникам, которые решат развернуть военную компанию против Дамаска. Слова премьера передают «Известия».

Напомним, ранее ряд так называемых неправительственных организаций заявили о том, что в сирийской Думе вооруженными силами Сирии якобы была сброшена бомба с хлором. Российское Министерство обороны опровергло данную информацию.