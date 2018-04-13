В МИД РФ прокомментировали идею исключения России из СБ ООН

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова сообщила, что идея об исключении России из Совета Безопасности ООН является совершенно безумной и грозит развалом всей системы международных отношений.

«Если задача в принципе развалить всю систему международных отношений полностью, если задача перекроить мир под гегемонию одного, двух или группы стран, которая ведома одним политическим лидером или одной страной, возможно, так можно ставить вопрос», - рассказала она в интервью телеканалу «Совершенно секретно».

По ее словам, исходя из целей, ради которых создавалась ООН, идея исключения РФ из Совбеза является «полным безумием». Захарова отметила, что Совбез был изначально задуман не для того, чтобы «друзья дружили».

«По ту сторону переговорного стола сидят люди, которые, как правило, имеют очень большие претензии друг к другу», - отметила она.

Вместе с тем, Захарова отметила, что такая структура была создана для преодоления противоречий, а их возникновение неизбежно между лидирующими государствами.

«Поэтому механизм Совбеза даже тогда был запущен и был создан таким образом, чтобы никогда ни одна группа стран, ни одна конкретная страна, какой бы богатой, мощной, сильной, замечательной она ни была, не смогла узурпировать эту власть», - заключила Захарова.

Ранее Захарова заявила, что у российских границ Вашингтон на деньги Пентагона открывает сеть микробиологических лабораторий, и Москву это беспокоит.