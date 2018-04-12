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Помпео призвал США помогать Украине

Наталия Майорова
23:38 12.04.2018
Помпео не уточнил, о каких конкретно формах оказания содействия Киеву идет речь.
Помпео призвал США помогать Украине
Фото: Ron Sachs dpa / Globallookpress

Кандидат в госсекретари США Майкл Помпео заявил, что Вашингтону необходимо оказывать содействие Киеву. С таким заявлением он выступил в ходе выступления в комитете по иностранным делам Сената.

Сенатор Марко Рубио задал Помпео вопрос о том, должна ли американская сторона помогать Украине защищать суверенитет.

«Да», - коротко ответил Помпео.

Однако Помпео не уточнил, о каких конкретно формах оказания содействия Киеву идет речь. Также он не сообщил никаких других подробностей об отношениях между двумя странами, сообщает ТАСС.  

Ранее Помпео заявил об окончании «мягкой политики» США в отношении РФ.

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