В СМИ появились сообщения о наличии у США доказательств предполагаемой химатаки в Сирии

В американских СМИ появилась информация о получении США образцов анализов жертв предполагаемой химической атаки в сирийской Думе. В соответствии с распространенными данными, анализы имеют положительный результат на «хлор и нервно-паралитическое вещество».

«США в настоящий момент обладают анализами крови и мочи некоторых жертв атаки в Сирии, которая произошла в прошлые выходные. Эти образцы, по словам американских чиновников, показали положительный результат на химические элементы, такие как хлор. Большинство содержат хлор, но есть некоторые, которые оказались положительными на нервно-паралитическое вещество», — передают РИА Новости сообщение телеканала MSNBC News.

В отношении зарина точной уверенности нет, говорится в сообщении телеканала.

Вместе с тем, специалисты ОЗХО еще находятся на пути в Сирию. Их задача — расследование якобы совершенной в сирийской Думе химической атаки. Приступят к работе они не ранее субботы 14-го апреля.

Между тем, жители сирийского населенного пункта Дума опровергают информацию о химических атаках на город. Они заверили, что с начала военных действий в Сирии ни разу с подобным не сталкивались, а обстрелы, которым подвергался город, были без применения химического оружия.