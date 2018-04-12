Вашингтон пока не принял решение о нанесении удара по Сирии – Пентагон

Вашингтон пока не принял решение по нанесению военного удара по Сирии. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Пока мы не приняли никакого решения о начале военных действий в Сирии», - цитирует его слова Reuters.

Также ранее Мэттис сообщил, что в Пентагоне якобы намерены предоставить президенту США Дональду Трампу различные варианты военных действий в Сирии в том случае, если он сочтет необходимым их проведение.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал главным приоритетом не допустить угрозу войны в Сирии. Он отметил, что Россия не хотела бы пройти точку невозврата в сложившейся ситуации.