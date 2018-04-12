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Российская военная полиция начала работу в сирийской Думе

Анастасия Евдокимова
22:15 12.04.2018
Функционируют установленные российской стороной блокпосты.
Российская военная полиция начала работу в сирийской Думе

Для исключения провокаций, обеспечения безопасности, поддержания правопорядка и организации помощи местному населению, в сирийском городе Дума приступили к работе подразделения российской военной полиции. Функционируют установленные российской стороной блокпосты. Об этом на брифинге сообщил начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

Под контролем российского Центра по примирению враждующих сторон продолжается работа по мирному урегулированию конфликта и нормализации гуманитарной ситуации в Сирийской Арабской Республике.

Совместным ирано-российско-турецким Координационным центром в течение суток фиксировались случаи нарушения в провинциях Алеппо, Латакия и Деръа, несмотря продолжающийся в Сирии режим прекращения боевых действий.

Обстановка в Восточной Гуте стабилизируется. Боевые действия в городе Дума не ведутся, жители начинают восстанавливать мирную жизнь. В свои дома вернулись 250 человек.

Российским Центром по примирению враждующих сторон с соблюдением необходимых мер безопасности завершается вывод оставшейся части экстремистов и членов их семей незаконного вооруженного формирования «Джейш аль-Ислам» из города Дума через гуманитарный коридор с пунктом пропуска в районе населенного пункта Мухайям Аль-Вафедин.

За прошедшие сутки через этот гуманитарный коридор вышла 1 521 боевик и члены их семей и на 40 автобусах в сопровождении машин службы безопасности Сирийской Арабской Республики, карет скорой помощи Сирийского Арабского Красного Полумесяца доставлены на север провинции Алеппо.

В ходе вывода боевики группировки «Джейш аль-Ислам» сдали представителям Центра по примирению враждующих сторон 6 единиц вооружения, 3 тыс. боеприпасов, 5 ручных гранат и 31 радиостанцию. С 28 февраля из населенного пункта Дума вышло 42 734 человека.

Всего с начала гуманитарной операции из Восточной Гуты при участии российского Центра по примирению враждующих сторон организован выход 166 644 человек.

Одним из приоритетных направлений деятельности российского Центра по примирению враждующих сторон является создание условий для улучшения гуманитарной ситуации, оказание нуждающемуся населению медицинской помощи и удовлетворение первоочередных нужд сирийских граждан.

Представителями Центра по примирению проведена рабочая встреча с сопредседателем Комитета национального примирения и членом исполнительного бюро администрации провинции Дамаск по вопросу восстановления инфраструктуры недавно освобожденных от боевиков населенных пунктов Восточной Гуты: Нашабия, Джоубар и Джисрейн.

Продолжается работа по нормализации гуманитарной ситуации и в других районах Сирийской Арабской Республики. В населенном пункте Таксис провинции Хама прошла рабочая встреча, в ходе которой подписаны соглашения о присоединении к режиму прекращения боевых действий населенных пунктов Асайла и Абу-Хамали.

Российским Центром по примирению враждующих сторон проведена благотворительная акция в городе Алеппо. Людям выдан свежий хлеб общим весом 1 тонна. Жителям населенного пункта Маррат в провинции Дейр-Эз-Зор доставлена питьевая вода.

Российскими военными врачами за сутки оказана медицинская помощь 124 сирийцам, в том числе 52 детям. Восстановление разрушенной социальной инфраструктуры и налаживание мирной жизни способствует возращению людей к местам прежнего проживания. Так, за прошедшие сутки в свои дома в провинции Хама вернулись 174 человека, в провинции ХОМС – 200 человек, в провинции Дейр-Эз-Зор (на восточный берег реки Евфрат) –432 человека.

Через гуманитарный коридор Телль-Султан – Абу-Эд-Духур в свои дома в провинции Алеппо вернулось 397 человек с личным имуществом. Центром по примирению на данном переходе проведена благотворительная акция. Для мирных жителей, покидающих зону деэскалации «Идлиб», организована раздача одной тонны свежего хлеба.

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