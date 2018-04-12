Россия созовет открытое заседание Совбеза по угрозе миру из-за ситуации вокруг Сирии

Россия созовет открытое заседание Совбеза с участием генсека ООН по угрозе миру из-за ситуации вокруг Сирии. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

«Мы в ближайшее время попросим Совет безопасности созвать открытое заседание с участием генерального секретаря ООН, чтобы обсудить эту тему», — сказал Небензя.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя во время пресс-подхода заявил, что угроза применения силы в Сирии является нарушением устава ООН. При этом Москва не исключает ни одного варианта действий США в Сирии.