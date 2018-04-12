В центре Барселоны грузовик врезался в толпу прохожих

В результате наезда небольшого грузовика на толпу прохожих в центре Барселоны пострадали шесть человек, включая водителя грузовика. У всех – легкие травмы или травмы средней тяжести, сообщает израильский телеканал Iland.

Полиция не намерена считать эту аварию терактом – уже выпущен официальный пресс-релиз управления полиции. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. К моменту наезда водитель уже заглушил двигатель и пытался остановить машину ручным тормозом. В результате грузовик, разметав группу пешеходов, остановился, лишь врезавшись в дерево.

В прошлом году грузовик, управляемый террористом-одиночкой, врезался в толпу на пешеходном бульваре Рамбла. Тогда погибли 13 человек и более сотни получили ранения.