Москву беспокоят американские микробиологические лаборатории у границ России – Захарова
Официальный представитель МИД РФ заявила, что вдоль границ России – в Закавказье и Средней Азии – открывается сеть военных лабораторий.
Фото: Komsomolskaya Pravda Globallookpress
Мария Захарова заявила, что у российских границ Вашингтон на деньги Пентагона открывает сеть микробиологических лабораторий, и Москву это беспокоит. Об этом сообщает РИА Новости.
«В таких центрах могут проводиться исследования не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия населения соседних с нами государств. Поэтому сам факт масштабной медико-биологической деятельности Пентагона именно у границ с Россией вызывает у нас особое беспокойство», — подчеркнула Захарова.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в 2013 году рядом с Тбилиси начал работу американский центр третьего уровня биологической защиты, который позволяет производить эксперименты с возбудителями особо опасных заболеваний.