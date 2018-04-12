Москву беспокоят американские микробиологические лаборатории у границ России – Захарова

Мария Захарова заявила, что у российских границ Вашингтон на деньги Пентагона открывает сеть микробиологических лабораторий, и Москву это беспокоит. Об этом сообщает РИА Новости.

«В таких центрах могут проводиться исследования не только в интересах санитарно-эпидемиологического благополучия населения соседних с нами государств. Поэтому сам факт масштабной медико-биологической деятельности Пентагона именно у границ с Россией вызывает у нас особое беспокойство», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова напомнила, что в 2013 году рядом с Тбилиси начал работу американский центр третьего уровня биологической защиты, который позволяет производить эксперименты с возбудителями особо опасных заболеваний.