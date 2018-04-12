Россия рассматривает все варианты действий США в Сирии - Небензя

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал главным приоритетом не допустить угрозу войны в Сирии. Он отметил, что Россия не хотела бы пройти точку невозврата в сложившейся ситуации.

«Вероятность эскалации сейчас даже выше, чем просто в Сирии, потому что наша армия находится там по просьбе сирийского правительства. В общем, ситуация сейчас очень опасная, и мы явственно это обозначили в ходе совещаний», - отметил Небензя.

По словам постпреда, угроза применения силы в Сирии является нарушением устава ООН. При этом Небензя отметил, что Россия не исключает никаких вариантов возможных действий США в Сирии.