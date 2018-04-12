Россия рассматривает все варианты действий США в Сирии - Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал главным приоритетом не допустить угрозу войны в Сирии. Он отметил, что Россия не хотела бы пройти точку невозврата в сложившейся ситуации.
«Вероятность эскалации сейчас даже выше, чем просто в Сирии, потому что наша армия находится там по просьбе сирийского правительства. В общем, ситуация сейчас очень опасная, и мы явственно это обозначили в ходе совещаний», - отметил Небензя.
По словам постпреда, угроза применения силы в Сирии является нарушением устава ООН. При этом Небензя отметил, что Россия не исключает никаких вариантов возможных действий США в Сирии.
«К сожалению, мы не можем исключать никакие варианты, поскольку мы видели сообщения, которые поступают из Вашингтона, и они были очень негативными», - отметил Небензя на вопрос журналиста о возможной войне США с Россией.