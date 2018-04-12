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Дело в отношении экипажа судна «Норд» отправлено на доработку

Дмитрий Семенов
20:28 12.04.2018
Суд в Харьковской области отправил на доработку материалы в отношении экипажа арестованного украинскими пограничниками судна «Норд».
Дело в отношении экипажа судна «Норд» отправлено на доработку
Фото: dpsu.gov.ua

Дергачевский районный суд Харьковской области, рассмотрев материалы дела в отношении экипажа сейнера «Норд», отправил их на доработку, сообщает официальный портал «Судебная власть».

«При подготовке к рассмотрению дела судьей установлено, что в административном материале отсутствуют сведения, необходимые для решения дела… Административные материалы возвращены в отдел пограничной службы "Дергачи" Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины для надлежащего оформления», — сообщает портал.

Российский сейнер «Норд» был арестован украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря. Экипаж судна был обвинен в нелегальной попытке покинуть временно оккупированную территорию Украины. Им грозит административное расследование. В отношении капитана сейнера Владимира Горбенко возбуждено уголовное дело.  

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