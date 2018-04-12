Дело в отношении экипажа судна «Норд» отправлено на доработку

Дергачевский районный суд Харьковской области, рассмотрев материалы дела в отношении экипажа сейнера «Норд», отправил их на доработку, сообщает официальный портал «Судебная власть».

«При подготовке к рассмотрению дела судьей установлено, что в административном материале отсутствуют сведения, необходимые для решения дела… Административные материалы возвращены в отдел пограничной службы "Дергачи" Харьковского пограничного отряда Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины для надлежащего оформления», — сообщает портал.

Российский сейнер «Норд» был арестован украинскими пограничниками в нейтральных водах Азовского моря. Экипаж судна был обвинен в нелегальной попытке покинуть временно оккупированную территорию Украины. Им грозит административное расследование. В отношении капитана сейнера Владимира Горбенко возбуждено уголовное дело.