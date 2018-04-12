Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом с детьми в Подмосковье

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с автобусом в Пушкинском районе Подмосковье, в котором пострадали 15 детей. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», — сообщила Петрова.

Автобус столкнулся с легковым автомобилем днем в четверг. В результате лобового столкновения автобус с детьми перевернулся и упал в кювет. 15 детей пострадали. Водитель легкового автомобиля погиб.