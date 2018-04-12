Швеция предложила направить в Сирию миссию по разоружению

Швеция предложила направить в Сирию миссию высокого уровня по разоружению, сообщил постпред Швеции при ООН Олоф Скуг.

«Мы предложили коллегам обсудить сегодня возможность отправки в Сирию миссии высокого уровня по разоружению, которая разберется со всеми неразрешенными вопросами раз и навсегда», — сказал Скуг, которого цитирует РИА Новости.

Проект резолюции делегация Швеции распространила в четверг утром. Скуг подчеркнул, что рассчитывает выставить документ на голосование «как можно быстрее». В случае одобрения резолюции миссию назначит генеральный секретарь ООН.

Ранее сообщалось, что в четверг Совет Безопасности ООН по инициативе Боливии проводит закрытые консультации по Сирии в связи с эскалацией риторики и угроз односторонних действий. По словам дипломатов, на этой встрече члены СБ также обсуждают предложенный Швецией проект резолюции.