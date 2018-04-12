В Книге рекордов Гиннеса пересмотрят рекорд долгожителей

Эксперты Guinness World Records могут пересмотреть рейтинг самых старейших людей на планете и внести в него 122-летнего жителя Игнушетии. Для этого ему необходимо направить в компанию перечень бумаг.

Книга рекордов Гиннеса рассмотрит заявку жителя Ингушетии 122-летнего Аппаза Илиева на звание самого старого человека на планете, когда по нему будет собрана вся необходимая информация, передает телеканал 360.

Отмечается, что претендентам нужно предоставить следующие документы: оригинальное свидетельство о рождении, школьные записи, свидетельства о браке и записи местных советов, а также фотографии, сделанные в разные годы. Это необходимо, чтобы обеспечить высочайшую степень точности в определении старейшего человека в мире.

Напомним, что 10 апреля представители книги рекордов вручили 112-летнему японцу Масадзо Нонака сертификат, признающий его самым пожилым гражданином планеты. Господин Нонака шутит, что бодр потому, что не самый старый на Земле.