Мосгорсуд оставил приговор Улюкаеву без изменения

Мосгорсуд оставил без изменения срок наказания – восемь лет в колонии строго режима – в отношении бывшего главы Министерства экономического развития Алексея Улюкаева. Заседание состоялось по апелляции защиты осужденного. Алексей Улюкаев был признан виновным в получении взятки в размене 2 млн долларов и осужден на восемь лет в колонии строго режима, кроме того, приговорен к штрафу в размере 130 млн рублей. Также Улюкаеву изначально запретили занимать должности в органах власти и государственных компаниях в течение восьми лет после выхода из колонии. На заседании в четверг, 12 апреля, суд в закрытом режиме заслушал главного свидетеля обвинения, главу «Роснефти» Игоря Сечина. После чего оставил основную часть приговора без изменения, за одним исключением.

«Исключить из резолютивной части приговора указание на запрет занимать должности на госслужбе. В остальной части — без изменения», — огласила решение судья.

Защита Улюкаева уже объявила, что обжалует и этот приговор в кассационной инстанции.