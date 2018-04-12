Мэттис назвал цель США в Сирии

США не хотят вмешиваться в гражданскую войну в Сирии, цель присутствия в этой арабской республике – победа над ИГИЛ (террористическая группировка, запрещенная в РФ). Об этом заявил министр обороны США Джеймс Мэттис.

«Предыдущая и нынешняя администрации дали ясно понять, что наша цель в Сирии – победа над ИГ*, мы не будем вмешиваться в гражданскую войну», - заявил Мэттис.

При этом Мэттис вновь обвинил Россию в поддержке руководства Сирии. По его словам, в настоящее время США ждут доказательств применения химоружия в сирийской Думе от экспертов ОЗХО.