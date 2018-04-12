Министр обороны Греции сообщил о гибели пилота потерпевшего крушение истребителя
Греческий истребитель Mirage 2000-5 рухнул в Эгейское море днем в четверг.
Фото: George Panagakis ZUMAPRESS.com / Globallookpress
Министр национальной обороны Греции Панос Камменос сообщил о гибели пилота истребителя, потерпевшего крушение в четверг днем. Об этом министр написал в Twitter.
«Греческий пилот в пантеоне героев. Он пал за веру и Родину, защищая наш национальный суверенитет и территориальную целостность», - написал Камменос.
Греческий истребитель Mirage 2000-5 рухнул в Эгейское море днем в четверг. Авария произошла северо-восточнее острова Скрирос. Самолет возвращался после перехвата в Эгейском море.