Помпео назвал Россию угрозой для США

Директор ЦРУ и кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео заявил, что Россия является угрозой для США. По словам Помпео, Вашингтон будет проводить политику сдерживания в отношении Москвы.

«Действия этой администрации ясно показывают, что стратегия национальной безопасности президента Трампа, по праву, определила Россию как угрозу для нашей страны», — приводит The Washington Post слова Помпео.

Он также отметил, что США должны продолжать «сложную дипломатию» с РФ.

Ранее Помпео заявил о том, что «годы мягкой политики» Вашингтона в отношении России «теперь завершились».