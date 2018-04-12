Путин «пристыковался» к модулю орбитальной станции на симуляторе

Президент России Владимир Путин осмотрел экспозицию открывшегося после реконструкции исторического павильона «Космос» на ВДНХ в Москве. В рамках экскурсии, приуроченной ко Дню космонавтики, Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным провели «стыковку» к модулю орбитальной станции на симуляторе.

Путин также осмотрел спускаемый аппарат «Восток-1», в котором совершил полет вокруг Земли первый космонавт в мире Юрий Гагарин.

В рамках экскурсии президенту показали автоматическую орбитальную станцию «Алмаз» с организованным образовательным центром для детей.

12 апреля в России отмечается День космонавтики.