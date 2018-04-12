Российский космонавт рассказал о появлении ГАИ на орбите

В будущем движение космических кораблей будет регулироваться специальными правилами. Об этом рассказал командир пятьдесят пятой долговременной экспедиции на МКС российский космонавт Антон Шкаплеров.

«Рано или поздно мы должны были прийти к таким международным правилам, а может быть, и галактическим. Стран, которые участвуют в запусках космической техники, становится все больше. Все больше появляется спутников и пилотируемых кораблей. Нужны будут такие правила, как и на Земле», - рассказал он в ходе видеотрансляции в сообществе Роскосмоса «Вконтакте».

Космонавт добавил, что следить за их соблюдением будет орбитальный аналог дорожно-патрульной службы полиции.

«Что-то подобное появится, возможно, это будут люди или автоматы, которые будут следить за движением, чтобы не было пересечения орбит и опасных столкновений», - отметил командир экипажа МКС.

Кроме того, Шкаплеров поделился с интернет-аудиторией секретами космической медицины, отвечая на вопрос, что делать, если у космонавта заболит зуб на борту станции, он ответил, что кто-то из членов экипажа может выступить в роли стоматолога.

«У нас есть специальная стоматологическая укладка. В случае заболевания зуба мы можем поставить временную пломбу, если старая вылетела из зуба. До удаления зуба дело не дойдет, потому что перед полетом мы проходим полное медицинское обследование, включая ротовую полость. Если зуб сильно разболелся, то можно сделать укол или принять таблетку для обезболивания. В таких случаях мы всегда связываемся с Землей. У нас есть группа медицинской поддержки, при необходимости мы можем отправить им фото и видео или организовать прямую трансляцию», - рассказал космонавт.

Шкаплеров уточнил, что сейчас дипломированный врач имеется и в составе экипажа МКС. Это японский астронавт Норишиге Канаи, который пришел в космонавтику из медицины.