Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Сирии

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в четверг, 12 апреля, обсудили по телефону ситуацию в Сирии. Президенты обеих стран выразили обеспокоенность нынешним обострением обстановки на фоне спекуляций о якобы имевшим место применении химического оружия.

«Выражена обеспокоенность нынешним обострением ситуации в Сирии и вокруг нее на фоне раздуваемых спекуляций относительно якобы имевшего место использования химического оружия в городе Дума. Подчеркнута важность обеспечения необходимых условий для работы направляющихся в Сирию инспекторов ОЗХО», - сообщает по итогам переговоров пресс-служба президента.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган высказались за активизацию процесса сирийского политического урегулирования на основе резолюции 2254 СБ ООН и решений Конгресса национального диалога в Сочи.

Также было условлено о продолжении двусторонних контактов по различным линиям.