В МИД РФ связывают провокацию по отравлению в Солсбери с ситуацией в Сирии

Отравление в Солсбери - комплексная провокация, связанная в том числе с Сирией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, окончательные выводы по «делу Скрипаля» можно сделать, лишь имея перед глазами материалы химического и спектрального анализа вещества. При этом ОЗХО в своем докладе сообщает, что материалы будут засекречены.

«Россия готова и открыта к проведению совместной работы. Мы подтверждаем нашу официальную позицию: Россия не примет на веру никаких выводов в отношении дела Скрипаля до тех пор, пока российским экспертам не будет обеспечен доступ к упомянутым материалам экспертизы ОЗХО», - сказала Захарова на брифинге.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А-234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.