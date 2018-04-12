Мощный удар по Украине – Верховная рада оценила выдачу разрешений на строительство «Северного потока-2»

Спикер Верховной рады Андрей Парубий дал оценку разрешениям, выданным Германией и Финляндией на строительство российского газопровода «Северный поток-2» в своих территориальных водах, сообщает украинское издание «Европейская правда».

«Разрешение на строительство "Северного потока — 2" является мощным ударом по безопасности Украины, в то время когда на фронте погибают ее военные», — заявил Парубий.

Сам «Северный поток — 2» Парубий назвал фактором дестабилизации для всего региона и заявил, что Украина должна добиться замораживания проекта и не допустить его реализации.

Проект «Северный поток — 2» предполагает сооружение двух ниток общей мощностью в 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии, рядом с действующим «Северным потоком». В марте и апреле разрешения на его строительство выдали соответственно Германия и Финляндия, осталось получить разрешения от Дании и Швеции.

Ранее глава Газпрома Алексей Миллер заявлял, что после пуска «Северного потока-2» транзит газа через территорию Украины составит объем, необходимый для снабжения сопредельных с ней стран.