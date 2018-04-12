Юлию Скрипаль прячут от любых контактов – МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала последние события вокруг Сирии. По ее словам, милитаристские заявления Вашингтона грозят крайне опасной эскалацией. Она подчеркнула, что обвинения выдвигаются не только в адрес официального Дамаска, но и России.

Мария Захарова отметила, что никто из западных лидеров не потребовал объективного расследования предположительной химатаки в Думе.

«Как можно, понимая цену фейкам, принимать самые ответственные решения относительно использования силы в отношении суверенного государства и при этом угрожать силой на международной арене, не имея перед собой реальную картину произошедшего? Никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя мировых жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей», - сказала Захарова на брифинге.

При этом у Москвы создается впечатление, что пострадавшую в результате отравления в британском Солсбери Юлию Скрипаль хотят надежно спрятать от любых контактов. В связи с этим появляется все больше вопросов к Лондону, отметила Захарова.