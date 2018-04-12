Опубликовано видео с места ДТП в Подмосковье, где перевернулся автобус с 40 детьми

Опубликовано видео с места аварии, в результате которой пострадали 15 детей и погиб один мужчина - водитель легковой машины, в которую врезался автобус.

Авария произошла в Пушкинском районе Подмосковья. Автобус и легковушка столкнулись лоб в лоб.

Отмечается, что в автобусе находились 54 человека, 40 из них — дети. Автобус возвращался в Клин с экскурсии в Ногинске.