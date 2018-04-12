Владимир Путин анонсировал испытания новой сверхтяжелой ракеты

Владимир Путин заявил, что в России через 10 лет начнутся испытания новой сверхтяжелой ракеты.

«Сверхтяжелая ракета – первое испытание планируется через 10 лет. Планируем и в ближайшее время начнем работу. Для тяжелой ракеты уже действуем, теперь для сверхтяжелой нужно будет», – сказал Путин при осмотре павильона «Космос» на ВДНХ.

По словам главы государства, параллельно на космодроме «Восточный» будет сооружаться рассчитанный на запуск сверхтяжелых носителей пусковой комплекс.

Новый ракетоноситель, на разработку которого уже выделено 1,6 млрд рублей, должен будет выводит на низкую околоземную орбиту не менее 80 тонн полезного груза и доставлять к Луне не менее 20 тонн. При этом перелет к Луне не должен превысить пяти суток.

Проект должен учитывать перспективное увеличение грузоподъемности носителя до 140 и 27 тонн соответственно, также носитель должен иметь способность выводить грузы на орбиты Марса и Юпитера. Предпроектный эскиз должен быть готов в 2019 году.