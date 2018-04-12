Автобус с 40 детьми столкнулся с легковушкой в Подмосковье

Автобус с 40 детьми столкнулся с легковым автомобилем ВАЗ-2109 на дороге А-107 (Малое бетонное кольцо) в Подмосковье. Об этом сообщает источник ГУМВД по Московской области.

Авария произошла в Пушкинском районе. Дети возвращались в Клин с экскурсии из Ногинска.

В результате аварии водитель легковушки погиб на месте, 15 детей пострадали. На месте работаю оперативные службы. Обстоятельства и причины ДТП выясняются.