Британские СМИ выполняют роль пресс-службы правительства – МИД РФ

Британские СМИ в ситуации вокруг «дела Скрипаля», по сути, выполняют роль пресс-службы правительства. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, постоянные утечки в СМИ в связи с «делом Скрипаля» стали уже системными и имеют абсолютно сознательный характер.

«Эта такая характерная отметина этого дела — большое количество утечек из якобы официальных структур, при этом полное отсутствие опровержения со стороны этих официальных структур», - сказала Захарова.

Отношения России и Великобритании резко обострились после инцидента в британском Солсбери, где отравились британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Лондоне утверждают, что к инциденту причастна Россия. Москва это категорически отрицает.