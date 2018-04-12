Двоих сотрудников самарского управления ФСБ задержали по подозрению в получении взятки
Задержаны замначальника службы экономической безопасности и начальник отдела «М» УФСБ.
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Двое высокопоставленных сотрудников управления ФСБ по Самарской области задержаны по подозрению в получении взятки, сообщает следственный комитет России.
«По версии следствия, они получили свыше 2,5 млн рублей посредством банковских переводов на счета подконтрольной организации от руководства коммерческой фирмы за непринятие мер по выявлению нарушений в деятельности принадлежащих ей перевалочных баз нефти, расположенных на территории Самарской области», - сообщает СК.
В отношении задержанных возбудили уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), а также в отношении посредников по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).