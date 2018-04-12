Генерал-майор ФСБ прокомментировал расследование ОЗХО по «делу Скрипалей»

По мнению Михайлова, все «расследование» выглядит как обычный красивый детектив в формате информационной войны, без конкретных доказательств вины России в этом.

«Британцы всего лишь подтвердили факт найденного вещества. Для начала надо понять, что не было никакого "Новичка". На тот момент, когда были обнаружены эти люди, никто не мог так быстро определить состав яда. Здесь же, прямо тут же – привезли людей, скорую помощь, молекулярный анализ – и тут же антидот… Каким образом у них оказался антидот?» - говорит эксперт.

«Сейчас будет длинная страшная история с давлением на дочь Скрипаля. ОЗХО предъявили какие-то образцы, они их посмотрели – сказали "да". Образцы могли появится когда угодно, сначала речь шла об одном веществе, потом о другом. И только после того как госпожа Мэй раскрутила это дело – пошла информация о "Новичке". Сейчас это выглядит как красивый детектив в формате информационной войны», - заявил Михайлов.