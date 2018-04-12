В Еврокомиссии назвали Россию ключевым поставщиком газа для ЕС

Россия останется основным поставщиком газа в Евросоюз в долгосрочной перспективе. Об этом сегодня заявил еврокомиссар по климатическим изменениям и энергетике Мигель Ариас Каньете в ходе конференции «Европейский энергетический саммит», проходящей в Брюсселе.

«Россия в долгосрочной перспективе останется ключевым поставщиком газа в Евросоюз, но она должна оставаться под постоянным давлением конкурирующих производителей, чтобы обеспечить выгодные цены на газ для европейского рынка», - приводит слова Кантье «Комсомольская правда».

Вместе с тем еврокомиссар отметил, что с точки зрения ЕС зависимость от рынка российского газа является проблемой, поскольку в отличие от него рынки нефти и угля являются глобальными и обладают большим количеством путей доставки ресурсов.