Первая группа экспертов ОЗХО прибыла в Бейрут для расследования применения химоружия в Сирии
Как сообщает военно-дипломатический источник, прибытие основной части специалистов в ливанскую столицу ожидается завтра, 13 апреля.
Фото: Syria Civil Defence / Globallookpress
В столицу Бейрут прибыла первая группа экспертов Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии (МУФС) Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).
Как сообщает военно-дипломатический источник, прибытие основной части специалистов в ливанскую столицу ожидается завтра, 13 апреля.
Экспертная группа МУФС ОЗХО в сопровождении представителей офиса специального посланника генсека ООН по сирийскому урегулированию и Управления безопасности ООН направится в Дамаск.
Там специалисты ОЗХО намерены провести комплекс конвенционных процедур по сбору сведений о якобы имевшем место инциденте 7 апреля в Думе. Возможно также взятие проб грунта и других образцов для проведения исследований в сертифицированных лабораториях ОЗХО.