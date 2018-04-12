Германия не будет участвовать в военной операции в Сирии – Меркель

Германия не будет участвовать в возможной военной акции на территории Сирии. Об этом заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном, сообщает Sueddeutsche Zeitung.

Тем не менее, она отметила, что есть много подтверждений применения в Сирии химоружия и власти Германии всячески будут «сигнализировать о неприемлемости его использования».

Меркель также подчеркнула, что Берлин готов поддержать работу ОЗХО по запрещению химоружия и любые действия в Совете Безопасности ООН.

Ранее ОЗХО опубликовала доклад по итогам анализов вещества, которыми отравились Сергей и Юлия Скрипали в Солсбери. Организация подтвердила, что при «попытке убийства» Скрипалей действительно было использовано химическое вещество, однако его название ОЗХО засекретила.